حوادث

القبض على 6 طلاب تعدوا على آخرين أمام إحدى المدارس بالتجمع الخامس

ضبط المتهمين، فيتو

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على 6 طلاب لقيامهم بالتعدي على طلبة آخرين أمام إحدى المدارس بسبب خلافات سابقة بينهم بـمنطقة التجمع الخامس.

مشاجرة طلاب التجمع الخامس

تلقى قسم شرطة التجمع الخامس بلاغا من (3 أشخاص – مقيمين بالقاهرة)، وبصحبتهم (4 من أبنائهم "مصابين بكدمات وسحجات متفرقة) بتضررهم من (6 طلاب – مقيمين بالقاهرة) لقيامهم بالتعدى عليهم بالسب والضرب، محدثين إصابتهم أثناء تواجدهم أمام إحدى المدارس الكائنة بدائرة القسم بسبب خلافات سابقة بينهم.


وتمكن رجال المباحث من ضبط المشكو فى حقهم، وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة لذات الخلافات.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

