لليوم الثاني، الإدارية العليا تواصل الفصل في 31 طعنا على انتخابات النواب في الـ 19 دائرة الملغاة

18 حجم الخط

تواصل المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الثاني على التوالي انعقاد جلساتها الفصل في 31 طعنا انتخابيا على نتائج الـ 19 دائرة الملغاة في الجولة الأولى بالمرحلة الأولى، وذلك على مدار المدة المحددة لها من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات وهي 10 أيام.

استقبلت المحكمة الإدارية العليا، 31 طعنا على نتيجة الـ 19 دائرة

واستقبلت المحكمة الإدارية العليا، 31 طعنا على نتيجة الـ 19 دائرة في الجولة الأولى بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب الملغاة بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات والتي اعلنت نتيجتها رسميا يوم الخميس 11 ديسمبر الجارى.

وأعلن القاضي حازم بدوى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة الإعادة فى دائرة اطسا بالفيوم و19 دائرة ملغاة بقرار من الهيئة من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، والتى أُجريت فيها عملية التصويت يومي 1 و2 ديسمبر بالخارج ويومي 3 و4 ديسمبر بالداخل والتى تنافس فيها 455 مرشحا على 43 مقعدا.

وانتهت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة من استقبال الطعون، وبدأت نظرها والفصل فيها حسب الجدول الزمني المحدد من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات 10 ايام مدة نظرها والفصل فيها.

وتضمنت نتيجة الجولة الأولى للدوائر الـ 19 الملغاة بقرار من الهيئة فوز 6 مرشحين وإجراء الإعادة على 35 مقعدا بين 70 مرشحا في الجولة الأولى بمحافظات المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.