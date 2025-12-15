الإثنين 15 ديسمبر 2025
لليوم الثاني، الإدارية العليا تواصل الفصل في 31 طعنا على انتخابات النواب في الـ 19 دائرة الملغاة

مجلس الدولة ومجلس النواب، فيتو
تواصل المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الثاني على التوالي انعقاد جلساتها الفصل في 31 طعنا انتخابيا على نتائج الـ 19 دائرة الملغاة في الجولة الأولى بالمرحلة الأولى، وذلك على مدار المدة المحددة لها من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات وهي 10 أيام.

 

واستقبلت المحكمة الإدارية العليا، 31 طعنا على نتيجة الـ 19 دائرة في الجولة الأولى بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب الملغاة بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات والتي اعلنت نتيجتها رسميا يوم الخميس 11 ديسمبر الجارى.

 

وأعلن القاضي حازم بدوى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة الإعادة فى دائرة اطسا بالفيوم و19 دائرة ملغاة بقرار من الهيئة من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، والتى أُجريت فيها عملية التصويت يومي 1 و2 ديسمبر بالخارج ويومي 3 و4 ديسمبر بالداخل والتى تنافس فيها 455 مرشحا على 43 مقعدا.

 

وانتهت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة من استقبال الطعون، وبدأت نظرها والفصل فيها حسب الجدول الزمني المحدد من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات 10 ايام مدة نظرها والفصل فيها.

 

وتضمنت نتيجة الجولة الأولى للدوائر الـ 19 الملغاة بقرار من الهيئة فوز 6 مرشحين وإجراء الإعادة على 35 مقعدا بين 70 مرشحا في الجولة الأولى بمحافظات المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب.

