الأربعاء 08 أكتوبر 2025
حوادث

القبض على عامل وزوجته بتهمة قتل ابنته من طليقته في قنا

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، من القبض على عامل وزوجته في واقعة مقتل ابنته من طليقته طالبة في الصف الأول الإعدادي داخل منزله في منطقة العبابدة، التابعة لدائرة بندر قنا.

 

تفاصيل الواقعة بقنا

البداية كانت عندما تلقت مديرية أمن قنا، إخطارًا من قسم شرطة قنا، مفاده العثور على جثة طالبة إعدادي تُدعى م، تبلغ من العمر 13 عامًا، بها آثار خنق وضرب وتكبيل في يديها، داخل منزل في منطقة العبابدة التابعة لدائرة القسم.

وتبين أن الواقعة وراءها شبهة جنائية وأن والدها وزوجته الثانية متهمين في الجريمة حيث أن المجني عليها والديها منفصلين وكانت تعيش مع والدها وزوجته في منزله حتى لقيت مصرعها من شدة الضرب.

تم القبض على والد المجني عليها وزوجته الثانية، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

