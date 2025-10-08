إعادة رئيس حي شرق بالإسكندرية إلى محبسه تمهيدًا لإعادة محاكمته

تواصل جهات التحقيق المختصة نظر الاستئناف المقدم من رئيس حي شرق بالإسكندرية، بعد إلقاء القبض عليه لتنفيذ حكم غيابي صادر ضده بالسجن المؤبد في قضية رشوة.

وقررت الجهات المختصة إعادة المتهم إلى محبسه، لحين عرضه على محكمة الجنايات التي ستتولى نظر القضية من جديد وإصدار حكم حضورى بحقه.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن المسار القانوني المتبع في القضايا التي تصدر فيها أحكام غيابية، حيث يتم إعادة المحاكمة بعد القبض على المتهم أو تسليم نفسه.



وكانت مأمورية بمديرية أمن الإسكندرية، نقلت رئيس حي شرق الإسكندرية، إلى مقر جهات التحقيق بالنيابة العامة، لتنفيذ إعادة الإجراءات فى الحكم الصادر ضده بالسجن المؤبد غيابيا في قضية رشوة.

كان قطاع الأمن العام لمنطقة غرب الدلتا لتنفيذ الأحكام، تمكن من ضبط رئيس حي شرق الإسكندرية هارب من حكم غيابي بالسجن المؤبد في قضية رشوة بإحدي محافظات الدلتا.

البداية عندما توصلت منطقة غرب الدلتا بتحديد "ح.ز.ال" رئيس حي شرق الإسكندرية، علي ذمة القضية رقم 1329 لسنة 2025 جنايات باب شرقي، رشوة والمطلوب على ذمة تلك القضية بعد الحكم عليه بالسجن المؤبد غيابيا.

على الفور وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية تم القبض عليه من محل سكنه، اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

