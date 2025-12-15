عاشق للأهلي ولقب بالقبطان وقلب الأسد، اليوم الذكرى الأولى لرحيل الفنان نبيل الحلفاوي

18 حجم الخط

نبيل الحلفاوى، فنان صادق، لقب بالقبطان وقلب الأسد، موهبة في التمثيل والتعبير وحضور متميز، نموذج للفنان الملتزم، تألق في رأفت الهجان والطريق إلى إيلات، له آراء في كل القضايا، أهلاوى صميم، له بصمة حية لدى محبيه، رحل فى مثل هذا اليوم 15 ديسمبر من العام الماضى 2024.



من أبناء حي السيدة زينب، حيث ولد نبيل الحلفاوي ونشأ في قلب القاهرة عام 1947 كان أهلاويا عاشقا للرياضة في شبابه خاصة الملاكمة، التحق بكلية الهندسة فى البداية، ثم تركها إلى كلية الصيدلة ومنها إلى كلية التجارة وفيها اشترك بفرقة التمثيل بالكلية، ثم التحق بمعهد الفنون المسرحية وتخرج منه عام 1970 ليبدأ بعد تخرجه مسيرته الفنية.



الشاهد كانت البداية مع الدراما



بدأ نبيل الحلفاوي مشواره الفني من خلال المشاركة في سهرة تليفزيونية عنوانها "الشاهد" عام 1973، ثم شارك في مسرحية "أنطونيو وكليوباترا" عام 1976، ثم انطلق بعدها الى الدراما التليفزيونية فقدم دور بارع ملك سدوم فى مسلسل محمد رسول الله، الوصية، سور مجرى العيون، الزينى بركات.

محمود عبد العزيز ونبيل الحلفاوى فى مسلسل رأفت الهجان



قدم نبيل الحلفاوى أشهر أدواره فى دور ضابط المخابرات المصرية نديم هاشم فى مسلسل " رأفت الهجان "، وشخصية رفاعى فى "زيزينيا"، وبدر الكاشف فى مسلسل " كناريا وشركاه، وياقوت جاد فى مسلسل "ونوس "، وشخصية مخلوف في مسلسل "لأعلى سعر " عام 2017.

تسليم أهالى آخر ظهور له



وفي السينما قدم نبيل الحلفاوي 19 فيلما بدأها فى فيلم الفقراء لا يدخلون الجنة، تبعها فيلم اغتيال مدرسة، العميل رقم 13، أما أبرع أدواره فكانت فى دور العقيد محمود فى فيلم "الطريق إلى إيلات "، "السفاح "، خلاويص، نادى الرجال، وقيدت ضد مجهول، الأوباش، ثمن الغربة، المحاكمة، فقراء لا يدخلون الجنة، آباء وأبناء".وقدم آخر ظهور له فى السينما فى فيلم "تسليم أهالي" من إخراج ابنه المخرج خالد الحلفاوي.

نبيل الحلفاوي



تزوج الفنان نبيل الحلفاوي من الفنانة فردوس عبد الحميد في فترة من الفترات، وأثمرت هذه الزيجة عن خالد الحلفاوي، الذي أصبح مخرجا معروفا في مجال السينما والتليفزيون، إلا أن هذه الزيجة انتهت بالطلاق بعد خمس سنوات من الزواج، تزوج مرة أخرى من سيدة أخرى، وأنجب منها وليد الحلفاوي الذي يعمل مخرجا أيضا.



تعرض الفنان نبيل الحلفاوي لأزمة صحية شديدة حيث عانى من أزمات صدرية صعبة سببت له صعوبة فى التنفس، وتدهورت صحته ليدخل على إثرها العناية المركزة، ويرحل فى مثل هذا اليوم عن 77 عاما، وكانت له مقولة قبل الرحيل بأيام عن الموت تقول "فاكرين ناسيين كلنا هنموت في الآخر المهم الواحد يموت مبسوط ".



