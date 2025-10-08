الأربعاء 08 أكتوبر 2025
حوادث

مصدر أمني ينفي ادعاءات إضراب نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل عن الطعام

نفى مصدر أمني جملةً وتفصيلًا صحة ما تم تداوله بأحد المنابر الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية من ادعاءات بشأن وجود رسائل منسوبة لعدد من النزلاء تتضمن الزعم بإضرابهم عن الطعام ومحاولتهم الانتحار لاعتراضهم على ترحيلهم قسريًا إلى مركز آخر.

أكد المصدر عدم وجود إضرابات عن الطعام أو محاولات انتحار داخل أيًا من مراكز الإصلاح والتأهيل، وأن الإجراءات المتبعة فى ترحيل النزلاء تتم وفقًا للوائح قطاع الحماية المجتمعية والتى تقضى بعرض النزلاء على جهات التحقيق وإعادتهم مرة أخرى لمراكزهم الأصلية.

 

وأضاف المصدر، أن ذلك يأتى فى إطار سلسلة الأكاذيب وترويج الشائعات التى دأبت الجماعة الإرهابية على انتهاجها لمحاولة إثارة انطباعات خاطئة تجاه السياسة العقابية الحديثة.
 

ads