مصدر أمني ينفي ادعاءات إضراب نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل عن الطعام

نفى مصدر أمني جملةً وتفصيلًا صحة ما تم تداوله بأحد المنابر الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية من ادعاءات بشأن وجود رسائل منسوبة لعدد من النزلاء تتضمن الزعم بإضرابهم عن الطعام ومحاولتهم الانتحار لاعتراضهم على ترحيلهم قسريًا إلى مركز آخر.

أكد المصدر عدم وجود إضرابات عن الطعام أو محاولات انتحار داخل أيًا من مراكز الإصلاح والتأهيل، وأن الإجراءات المتبعة فى ترحيل النزلاء تتم وفقًا للوائح قطاع الحماية المجتمعية والتى تقضى بعرض النزلاء على جهات التحقيق وإعادتهم مرة أخرى لمراكزهم الأصلية.

وأضاف المصدر، أن ذلك يأتى فى إطار سلسلة الأكاذيب وترويج الشائعات التى دأبت الجماعة الإرهابية على انتهاجها لمحاولة إثارة انطباعات خاطئة تجاه السياسة العقابية الحديثة.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.