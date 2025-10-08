السيطرة على حريق هائل داخل المجزر الآلي بالمعادي

اندلع حريق هائل داخل المجزر الآلي بمنطقة المعادي، وعلى الفور تم إخطار رجال الحماية المدنية الذين انتقلوا لمعاينته ولم يسفر عن أية إصابات.

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت إخطارا يفيد بنشوب حريق داخل المجزر الآلي بمنطقة المعادي، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة مصحوبة بسيارات الإطفاء وسيارة إسعاف.

بالفحص، تبين نشوب حريق بمخلفات اسفنج يستخدم في صناعه الثلاجات علي ارض فضاء علي مساحة 400 متر، ونجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة عليه دون وقوع اية إصابات.

تحرر محضر بالواقعة وتباشر النيابة العامة التحقيق التي أمرت بانتداب المعمل الجنائي للمعاينة والفحص وكشف الأسباب.

