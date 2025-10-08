الأربعاء 08 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

السيطرة على حريق هائل داخل المجزر الآلي بالمعادي

حريق، فيتو
حريق، فيتو

اندلع حريق هائل داخل المجزر الآلي بمنطقة المعادي، وعلى الفور تم إخطار رجال الحماية المدنية الذين انتقلوا لمعاينته ولم يسفر عن أية إصابات.

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت إخطارا يفيد بنشوب حريق داخل المجزر الآلي بمنطقة المعادي، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة مصحوبة بسيارات الإطفاء وسيارة إسعاف.
بالفحص، تبين نشوب حريق بمخلفات اسفنج يستخدم في صناعه الثلاجات علي ارض فضاء علي مساحة 400 متر، ونجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة عليه دون وقوع اية إصابات.

تحرر محضر بالواقعة وتباشر النيابة العامة التحقيق التي أمرت بانتداب المعمل الجنائي للمعاينة والفحص وكشف الأسباب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منطقة المعادى رجال الحماية المدنية غرفة عمليات النجدة مديرية أمن القاهرة النيابة العامة

مواد متعلقة

إخماد حريق اندلع بأرض زراعية بالطريق الصحراوي في الإسماعيلية (صور)

السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية فى الهرم

الأكثر قراءة

التعليم تكشف حقيقة فيديو مديرة مدرسة ترفض دخول طالبة إلى فصلها وتجبرها على نظام البكالوريا

تفاصيل تعاقد الأهلي مع الدنماركي ياس سوروب

محافظ الجيزة يعتمد حركة مديري ووكلاء الإدارات التعليمية

4500 لاعبة في كأس مصر للجمباز الفني تحت 7 سنوات

هارب من حكم بالمؤبد في قضية رشوة، التفاصيل الكاملة للقبض على رئيس حي شرق الإسكندرية

رسميا، الأهلي يعلن تعيين الدنماركي ياس سوروب مديرا فنيا للفريق

بعد الإعلان الرسمي، تعرف على موعد الظهور الأول لـ"ياس سوروب" مع الأهلي

مرشح "المصري الديمقراطي" يكشف كواليس الاعتداء عليه في طنطا (خاص)

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية بالبنك المركزي المصري اليوم الأربعاء

المعدن الأصفر يشتعل، الذهب يواصل الارتفاعات بجميع الجرامات

سعر الجنيه الذهب يسجل رقما قياسيا بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء

تراجع سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

نسب الزيادة في 10 سلع غذائية بعد إعلان التضخم السنوي في سبتمبر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأوقاف تنظّم ندوات علمية حول انتصارات أكتوبر بـ1860 مسجدًا بالتعاون مع الأزهر

أمين البحوث الإسلامية: الإخلاص في العمل هو التجسيد الحقيقي لصفاء القلب

ما الفرق بين ترتيب نزول القرآن وترتيب المصحف؟ الإفتاء توضح

المزيد
الجريدة الرسمية
ads