أخبار الحوادث اليوم: مصرع 3 عناصر خطرة في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بالشرقية.. تفاصيل القبض على التيك توكر هاجر سليم.. محاكمة ابنة مبارك المزعومة بتهمتي السب والقذف
أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث في الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.
الأمن يفحص فيديو اعتداء شاب بالضرب على فتاة أثناء عملها
تفحص الأجهزة الأمنية مقطع فيديو يظهر لحظة تعدي شاب على فتاة داخل مقر عملها بطريقة وحشية وسط ذهول الحاضرين، وذلك للوقوف على تفاصيل ما جرى لكشف ملابسات الواقعة كاملة والتأكد من حقيقتها، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
محاكمة ابنة مبارك المزعومة بتهمة سب وقذف عدد من الشخصيات، غدا
تنظر المحكمة الاقتصادية في الإسكندرية، غدا السبت، محاكمة مروة يسري الشهيرة بـ"ابنة مبارك المزعومة"، بتهمة سب وقذف وتعمد إزعاج بعض الشخصيات، وإنشاء حساب إلكتروني بهدف ارتكاب جريمة.
تحريات مكثفة لحل لغز العثور على جثة سيدة أندونيسية بالمهندسين
تجري الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحريات مكثفة لحل لغز العثور على جثة سيدة أندونسية في العقد الخامس من عمرها في شارع الحجاز بـ منطقة المهندسين، في ظروف غامضة.
تفاصيل القبض على التيك توكر هاجر سليم بتهمة الرقص بملابس خادشة للحياء
ألقت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة القبض على هاجر سليم لقيامها بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظًا خارجة تتنافى مع قيم المجتمع، وقيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء العام.
الحماية المدنية تخمد حريقا نشب داخل فيلا في حلوان
تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من إخماد حريق نشب داخل فيلا بشارع منصور في مدينة حلوان دون وقوع أي إصابات.
القبض على المتهم بالاعتداء على طالب بسلاح أبيض في الإسكندرية (فيديو)
ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على قائد سيارة اعتدى على طالب بسلاح أبيض ما أسفر عن إصابته فى الرأس بسبب خلافات حول أولوية المرور في محافظة الإسكندرية.
الداخلية تكشف ملابسات فيديو اعتداء سيدة على طفل في مدخل عقار بالجيزة
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى، عن اعتداء سيدة على طفل داخل مدخل أحد العقارات بمنطقة الحوامدية فى الجيزة.
بعد تداول فيديو عن الواقعة، ضبط المتهمين في مشاجرة بالشرقية
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص بـ الشرقية، وتبين حدوث مشاجرة بين 5 أشخاص، مما أسفر عن إصابة أحدهما، وتمكن رجال المباحث من ضبط طرفي المشاجرة.
إصابة 9 أشخاص في انقلاب ميني باص على طريق الفيوم
أصيب 9 أشخاص في انقلاب ميني باص على طريق الفيوم اتجاه الرماية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أكتوبر المركزى لتلقي العلاج اللازم.
الداخلية تكشف تفاصيل فيديو سرقة توك توك بالجيزة وتضبط المتهمين
نجحت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية في كشف ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو، تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام 3 أشخاص بسرقة مركبة "توك توك" بدائرة قسم شرطة الحوامدية بمحافظة الجيزة.
الداخلية تكشف ملابسات فيديو مشاجرة بين شخصين بالإسكندرية
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمن وقوع مشاجرة بين شخصين بمحافظة الإسكندرية.
إصابة شخص في انهيار جزئي لعقار قديم بالجمالية
شهدت منطقة الجمالية بمحافظة القاهرة، حالة من الرعب عقب انهيار أجزاء من عقار قديم، مما أسفر عن إصابة شخص.
الداخلية تكشف ملابسات فيديو لطفل يقود سيارة نقل بأسيوط
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر طفلًا يقود سيارة "نقل" بمحافظة أسيوط، معرضًا حياته وحياة المواطنين للخطر.
الأمن يكشف حقيقة فيديو لـ "سيارة محملة بكلاب نافقة" على محور 26 يوليو
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، من كشف حقيقة مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، زُعم خلاله قيام قائد سيارة ربع نقل بنقل كلاب نافقة بصندوق السيارة أثناء سيره بمحور 26 يوليو بمحافظة الجيزة.
الداخلية تضبط أكثر من 119 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة على مستوى الجمهورية
واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية والانضباطية على كافة الطرق والمحاور بجميع محافظات الجمهورية، في إطار استراتيجيتها لتحقيق السيولة المرورية وضبط المخالفات التي تهدد سلامة قائدي المركبات والمواطنين.
الأمن يكشف تفاصيل فيديو لمشاجرة بالأسلحة داخل محل بالإسكندرية
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من كشف حقيقة مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر مشاجرة داخل أحد المحال التجارية بمنطقة الدخيلة بالإسكندرية، قام خلالها عدد من الأشخاص بالتعدي على آخر مستخدمين أسلحة بيضاء.
الداخلية تضبط متهما بأسيوط لاستيلائه على أموال المواطنين عبر المراهنات والعملات المشفرة
تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط أحد الأشخاص بمحافظة أسيوط لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال توظيف الأموال.
