الجمعة 29 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

القبض على المتهم بالاعتداء على طالب بسلاح أبيض في الإسكندرية (فيديو)

ضبط المتهم، فيتو
ضبط المتهم، فيتو

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على قائد سيارة اعتدى على طالب بسلاح أبيض ما أسفر عن إصابته فى الرأس بسبب خلافات حول أولوية المرور في محافظة الإسكندرية.

فيديو اعتداء سائق على طالب بسلاح أبيض فى الإسكندرية

كانت وزارة الداخلية رصدت مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى بالضرب على طالب بسلاح أبيض وإحداث إصابته بالإسكندرية.


وبالفحص تبين أنه بتاريخ 27 أغسطس الجارى حدثت مشاجرة بين طرف أول (طالب "مصاب بجرح قطعى بالرأس")، طرف ثانى (سائق سيارة أجرة" بدون تراخيص" )، مقيمان بالإسكندرية، اعتدى على إثرها الطرف الثانى على الطرف الأول بالضرب باستخدام سلاح أبيض لخلافات حول أولوية المرور.

ضبط المتهم
ضبط المتهم


تم ضبط الطرف الثاني وبحوزته السلاح المستخدم فى الواقعة وبمواجهته اعترف بارتكابها على النحو المُشار إليه.


تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

فيديو تعدى سائق على آخر بسلاح أبيض وزارة الداخلية محافظة الإسكندرية فيديو تعدى سائق على آخر بسلاح أبيض فى الإسكندرية تعدى سائق على آخر بسلاح أبيض فى الإسكندرية

مواد متعلقة

انقلاب أتوبيس شركة بالطريق الدولي في الإسكندرية وإصابات طفيفة في صفوف العمال

ضبط طرفي مشاجرة بالأسلحة البيضاء في الإسكندرية بعد تداول فيديو على مواقع التواصل

الأكثر قراءة

ارتفاع الدقيق والسكر والشاي، أسعار السلع الغذائية في الأسواق

إيقاف حكمي الساحة والفيديو في لقاء الزمالك وفاركو، فيتو تكشف الأسباب

مفاجأة، وزير الثقافة: ليست لدي معلومات عن عودة رانيا يحيى لأكاديمية روما

تفاصيل القبض على التيك توكر هاجر سليم بتهمة الرقص بملابس خادشة للحياء

قوة العلاقات المصرية الإماراتية ودعم لبنان يتصدران رسائل السيسي الأسبوعية

بعد حالة الجدل، فيتو تنفرد بكشف سر اختيار الإسباني روخاس لإدارة قمة الأهلي وبيراميدز

تركيا تقطع علاقاتها الاقتصادية بالكامل مع إسرائيل وتغلق مجالها الجوي أمام طائراتها

بعد مد الفترة أسبوعين، التفاصيل الكاملة للتقديم على شقق سكن لكل المصريين 7

خدمات

المزيد

حبس وغرامة، عقوبة إنفاق أموال الهيئات الشبابية في غير غرضها وفقا للقانون

سعر الأرز الشعير بالأسواق اليوم الجمعة 29 أغسطس 2025

سعر السكر اليوم 29 - 8 - 2025 في الأسواق

سعر الألومنيوم اليوم الجمعة 29-8-2025 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

قبل لقاء السبت.. تاريخ مواجهات الأهلي وبيراميدز (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

وُلِد الهُدى (الحلقة السادسة)، علاقة رسول الله بزوجاته "خيركم خيركم لأهله"

ما سبب عجز قوم عاد عن إيذاء نبي الله هود؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

تفسير رؤية الدم في المنام وعلاقتها بارتكاب الذنوب والمعاصي

المزيد
الجريدة الرسمية
ads