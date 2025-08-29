القبض على المتهم بالاعتداء على طالب بسلاح أبيض في الإسكندرية (فيديو)

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على قائد سيارة اعتدى على طالب بسلاح أبيض ما أسفر عن إصابته فى الرأس بسبب خلافات حول أولوية المرور في محافظة الإسكندرية.

فيديو اعتداء سائق على طالب بسلاح أبيض فى الإسكندرية

كانت وزارة الداخلية رصدت مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى بالضرب على طالب بسلاح أبيض وإحداث إصابته بالإسكندرية.



وبالفحص تبين أنه بتاريخ 27 أغسطس الجارى حدثت مشاجرة بين طرف أول (طالب "مصاب بجرح قطعى بالرأس")، طرف ثانى (سائق سيارة أجرة" بدون تراخيص" )، مقيمان بالإسكندرية، اعتدى على إثرها الطرف الثانى على الطرف الأول بالضرب باستخدام سلاح أبيض لخلافات حول أولوية المرور.

ضبط المتهم



تم ضبط الطرف الثاني وبحوزته السلاح المستخدم فى الواقعة وبمواجهته اعترف بارتكابها على النحو المُشار إليه.



تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.

