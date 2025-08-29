ضبط 20 طن أعلاف مجهولة المصدر داخل مخزن بكفر الشيخ

تمكنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع الجهات المعنية من ضبط مالك مخزن أعلاف حيوانية بدون ترخيص في دائرة مركز شرطة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ.

وبتفتيش المخزن عُثر بداخله على 20 طن أعلاف حيوانية مجهولة المصدر، حيث تم التحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وأخطرت النيابة المختصة لتولى شئونها.

ويأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لحماية الثروة الزراعية والسمكية.

