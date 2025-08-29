الجمعة 29 أغسطس 2025
حوادث

ضبط 20 طن أعلاف مجهولة المصدر داخل مخزن بكفر الشيخ

أعلاف مجهولة المصدر
أعلاف مجهولة المصدر

تمكنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع الجهات المعنية من ضبط مالك مخزن أعلاف حيوانية بدون ترخيص في دائرة مركز شرطة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ. 

وبتفتيش المخزن عُثر بداخله على 20 طن أعلاف حيوانية مجهولة المصدر، حيث تم التحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وأخطرت النيابة المختصة لتولى شئونها. 

ويأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لحماية الثروة الزراعية والسمكية. 

