الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة بالأسلحة البيضاء في حلوان وضبط طرفيها

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن نشوب مشاجرة وإشهار سلاح أبيض بالقاهرة.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 16 الجاري تلقى قسم شرطة حلوان بالقاهرة بلاغًا بوقوع مشاجرة بين طرف أول "سمكري له معلومات جنائية"، وطرف ثان "مالك محل" يقيمان بدائرة القسم، وذلك على خلفية خلافات بينهما حول معاملات بيع وشراء.

وخلال المشاجرة قام الطرف الأول بإشهار سلاح أبيض محاولًا التعدي على الطرف الثاني دون وقوع إصابات.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، وضبط السلاح الأبيض المستخدم بحوزة المتهم الأول، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة بسبب الخلافات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهمين للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

