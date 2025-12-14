خطوات إقامة دعوى الطلاق للضرر والمستندات المطلوبة وحالات الرفض

18 حجم الخط

فى كثير من الأحيان، تصل العلاقة بين الزوجين إلى طريق مسدود، ويصبح الطلاق هو المصير المحتوم للعلاقة الزوجية، غير أن بعض الأزواج يرفضون الطلاق بالطرق الودية، فتضطر الزوجة إلى اللجوء للمحكمة لاستصدار حكم بتطليقها للضر.. فيتو فى السطور التالية ترصد أنواع الطلاق للضرر التي تقدمها الزوجة بمحكمة الأسرة، وخطواتها وشروطها وحالات رفضها من قبل المحكمة

أنواع الضرر التي تبرر دعوى الطلاق بمحكمة الأسرة



_الاعتداء بالضرب: ثبوت تعدي الزوج بالضرب للزوجة أمام شهود.



_الهجر: هجر الزوج لزوجته لمدة تزيد عن 6 أشهر، وهو هجر داخل البلد.



_غياب الزوج: غياب الزوج خارج البلاد لمدة تزيد عن سنة.



عدم الإنفاق: امتناع الزوج عن الإنفاق على زوجته، ويُثبت بأحكام نفقة سابقة.



زواج الزوج بأخرى: إذا تزوج الزوج بأخرى وتضرر الزوجة ضررًا ماديًا أو معنويًا لا يمكن معه دوام العشرة.



سوء العشرة والشقاق: استحكام الخلافات بين الزوجين ووجود محاضر أو دعاوى قضائية بينهما.

حبس الزوج: حبس الزوج لسبب يتسبب في ضرر للزوجة (مثل السجن لأكثر من 3 سنوات)تعدي الزوج بالضرب للزوجة أمام شهود.





خطوات رفع دعوى طلاق للضرر



التوجه إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة الأسرة وتقديم طلب طلاق للضرر يوضح الأسباب (ضرب، هجر، إدمان، عدم إنفاق، سوء عشرة)، مع إرفاق المستندات الأساسية، وبعد صدور قرار التسوية برفض التصالح، يتم إقامة الدعوى الرسمية بمحكمة الأسرة بتقديم عريضة الدعوى.



مستندات المطلوبة لرفع دعوى طلاق للضرر



لضمان قبول الدعوى، يجب تقديم المستندات التالية:

نسخة من عقد الزواج.

صورة بطاقة الرقم القومي للزوجة.

شهادات ميلاد الأطفال (إن وجدت).

توكيل خاص للمحامي.

عريضة الدعوى موضح بها تفاصيل الضرر.

إجراءات رفع دعوى طلاق للضرر

التقدم بطلب تسوية النزاعات: تقديم الطلب إلى مكتب تسوية النزاعات الأسرية.

الانتظار: يمنح المكتب فترة 15 يومًا لمحاولة الإصلاح.

رفع الدعوى: إذا لم تُحل النزاعات، يتم رفع الدعوى أمام المحكمة.

تقديم الأدلة: مثل شهادة الشهود، محاضر الشرطة، أو تقارير طبية.



أسباب رفض دعوى الطلاق للضرر



قد تُرفض الدعوى في الحالات التالية:

غياب الأدلة: إذا لم تتمكن الزوجة من إثبات الضرر.

عدم وجود شهود: في حال عدم تقديم شهادات داعمة.

الإدعاء الكاذب: إذا ثبت أن الضرر المُدّعى غير صحيح.

عدم حضور الزوجة: إذا تغيبّت عن الجلسات دون عذر مقبول.





