إصابة 9 أشخاص في انقلاب ميني باص على طريق الفيوم

أصيب 9 أشخاص في انقلاب ميني باص على طريق الفيوم اتجاه الرماية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أكتوبر المركزى لتلقي العلاج اللازم.

حادث طريق الفيوم اليوم

وكانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بوقوع حادث على طريق الفيوم اتجاه الرماية، وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث بصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث.

وبالفحص تبين اختلال عجلة القيادة من سائق ميني باص نتيجة انفجار الإطار، مما أدى إلى انقلاب الميني باص أعلى طريق الفيوم اتجاه الرماية، مما أسفر عن إصابة 9 أشخاص وتم نقل المصابين إلى مستشفى أكتوبر المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وتولى رجال المرور رفع حطام الحادث بالكامل من أعلى الطريق وإعادة الحركة المرورية أمام السيارات مرة أخرى.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

