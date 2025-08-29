السبت 30 أغسطس 2025
محاكمة ابنة مبارك المزعومة بتهمة سب وقذف عدد من الشخصيات، غدا

محاكمة ابنة مبارك
محاكمة ابنة مبارك المزعومة

تنظر المحكمة الاقتصادية في الإسكندرية، غدا السبت، محاكمة مروة يسري الشهيرة بـ"ابنة مبارك المزعومة"، بتهمة سب وقذف وتعمد إزعاج بعض الشخصيات، وإنشاء حساب إلكتروني بهدف ارتكاب جريمة.

محاكمة ابنة مبارك المزعومة 

وكانت جهات التحقيق بالنيابة الاقتصادية باشرت مع المتهمة بنشر مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي للتشهير ببعض الشخصيات لزيادة نسبة المشاهدة، وتحرر المحضر رقم  1064 لسنة 2025 اقتصادية المنتزة أول، وقررت النيابة الاقتصادية إحالة المتهمة إلى المحكمة الاقتصادية.

 

وأعلنت فى وقت سابق، وزارة الداخلية أنه فى إطار تقدم إحدى الفنانات ببلاغ للأجهزة الأمنية ضد سيدة "تدعي انتسابها للرئيس الأسبق مبارك وذلك بسبب نشر مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعى تقوم من خلالها بالتشهير بها والزعم بأنها تتاجر فى الأعضاء البشرية مع سيدة أخرى تم تحديدها والقبض عليها، وهي  (صانعة محتوى بمواقع التواصل الإجتماعى - مقيمة بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة) وذلك حال تواجدها بمحافظة الإسكندرية وبحوزتها ( هاتفين  محمول "و بفحصهما فنيًا تبين احتواء أحدهما على محفظة مالية بها مبالغ محولة من الخارج")، وبمواجهتها أقرت باختلاقها تلك الادعاءات ونشرها على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعى لرفع نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

