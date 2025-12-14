الأحد 14 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

رئيس الوزراء يتابع زيادة الخدمات والأنشطة بالمحافظات الحدودية

اجتماع برئاسة د.
اجتماع برئاسة د. مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، فيتو
18 حجم الخط

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، لمناقشة واستعراض موقف ما يقدم من خدمات في عدد من القطاعات بـ المحافظات الحدودية، وسبل دعم وتعزيز هذه الخدمات لتوسيع قاعدة المستفيدين منها، وذلك بحضور الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء دكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، واللواء دكتور إسماعيل محمد كمال، محافظ أسوان، والمهندسة/ مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي.

كما شارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء/ خالد شعيب، محافظ مطروح، واللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، وحنان مجدي، نائب محافظ الوادي الجديد.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بتأكيد الحرص على متابعة ما يتم تقديمه من خدمات تعليمية وثقافية وتوعوية ودينية واجتماعية ورياضية، تسهم في بناء الإنسان المصري بمختلف انحاء الجمهورية، مع التركيز بشكل أكبر على المحافظات الحدودية، وذلك بما يسهم في تطوير هذه الخدمات والتوسع في إتاحتها لمختلف الفئات العمرية، وصولا لتحقيق المستهدفات التنموية والاجتماعية في هذا الصدد.

ونوه رئيس الوزراء إلى ما يحظى به ملف بناء الإنسان المصري من اهتمام من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإطلاقه للعديد من المبادرات الرئاسية التي تسهم في تحقيق البناء الصحيح للمواطن المصري، صحيًا وتعليمية وثقافيًا، وتوعويًا، ورياضيًا، لافتا إلى متابعته الدقيقة لما يتم تقديمه من أنشطة وفعاليات وخدمات من خلال هذه المبادرات، وتأكيده المستمر على أهمية زيادة هذه الأنشطة والخدمات وتنويعها، خاصة بالمحافظات الحدودية، بما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين منها، والتأكيد على استمرار الجهود للارتقاء بمستوى جودة هذه الخدمات.

وأكد رئيس الوزراء استمرار التنسيق بين الوزارات المعنية، ومؤسسات المجتمع المدني، سعيًا لمزيد من التكامل وتنويع الأنشطة والخدمات المقدمة للمواطنين.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراضًا لمختلف الخدمات التي تقدمها الوزارات والجهات المعنية في انحاء المحافظات الحدودية، من خدمات تعليمية وثقافية ودينية ورياضية واجتماعية، تتضمن تنفيذ العديد من البرامج التدريبية، والأنشطة والفعاليات والندوات التثقيفية في العديد من المجالات، وذلك بما يسهم في إكساب الفئات المستهدفة المزيد من القدرات والمهارات.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد أيضًا جهود التوسع في الخدمات المقدمة في مجال الحماية الاجتماعية، وكذا ما يتعلق بمجال التأهيل والخدمات المقدمة لذوي الهمم، هذا فضلا عن البرامج الخاصة بمجال التمكين الاقتصادي وتنمية الأسرة والطفولة.

وفى هذا الصدد، وجه رئيس الوزراء بتكثيف الجهود لدعم وزيادة حجم الأنشطة والخدمات المقدمة لمواطني المحافظات الحدودية، والعمل على حصر أي نقص في هذه الخدمات والتعامل معها بالسرعة المطلوبة، تلبية لمختلف المتطلبات التنموية لهذه المحافظات.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء العاصمة الجديدة المحافظات الحدودية أسامة الأزهري وزير الأوقاف أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وزير التربية والتعليم وزير الثقافة محافظ شمال سيناء محافظ أسوان وزيرة التضامن الاجتماعي

مواد متعلقة

رئيس الوزراء يُتابع استعدادات المرحلة الثانية للتأمين الصحي الشامل

وزير الشباب والرياضة يشهد ختام بطولة الأندية لكرة القدم الإلكترونية باستاد القاهرة

مدبولي يؤكد دعم الدولة لمختلف المشروعات الثقافية المتنوعة

متحدث مجلس الوزراء: تعديل القوانين لتشديد العقوبات ضد مروجي الشائعات (فيديو)

الشباب والرياضة تطلق شعلة أولمبياد المحافظات الحدودية في نسختها السادسة

بعد قرار العفو الرئاسي عن علاء عبد الفتاح وآخرين.. قومي حقوق الإنسان: تجسيد لصلاحيات الرئيس الدستورية.. والبلشي يناشد السيسي العفو عن الصحفي محمد أكسجين

الأكثر قراءة

ظهرت الآن، نتيجة كلية الشرطة 2026.. 3 طرق لمعرفة القبول بأكاديمية الشرطة

بعد شائعة نقصه بالأسواق، أسعار الزيت التمويني بالمجمعات الاستهلاكية

ارتفاع أسعار البيض اليوم الأحد في بورصة الدواجن

حصاد 2025، مصر تصنع السلام وتقود مسار إنهاء حرب غزة والتوصل لتسوية سياسية للقضية الفلسطينية (صور)

ارتفاع الروص والمسكوفي، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأحد في بورصة الدواجن

الإفتاء: التصديق برسول الله أساس الإيمان

رئيس الوزراء يتابع زيادة الخدمات والأنشطة بالمحافظات الحدودية

تفسير حلم السمك المشوي في المنام وعلاقته بسداد الديون

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم

سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

طن السلفات يرتفع 400 جنيه، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

خطوات إقامة دعوى الطلاق للضرر والمستندات المطلوبة وحالات الرفض

المزيد

انفوجراف

الفئات المستحقة للحصول على كارت الخدمات المتكاملة 2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم نتيجة الامتحان في المنام وعلاقته بالحصول على فرصة عمل جديدة

تفسير حلم السمك المشوي في المنام وعلاقته بسداد الديون

الإفتاء: التصديق برسول الله أساس الإيمان

المزيد
الجريدة الرسمية
ads