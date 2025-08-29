إخماد حريق اندلع داخل شقة سكنية في مدينة بدر

أخمدت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، حريقا نشب داخل شقة سكنية بالطابق الثاني في أحد العقارات بـمدينة بدر دون وقوع أي إصابات.



ويقوم رجال الإطفاء بإجراء عمليات التبريد منعا لتجدد اشتعال النيران مرة أخرى داخل شقة مدينة بدر.

حريق شقة بمدينة بدر

تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة بلاغا بنشوب حريق داخل شقة سكنية في عقار مكون من 4 طوابق بمنطقة الحزام الأخضر بجوار الموقف الجديد، بدائرة قسم شرطة بدر وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بسيارات الإطفاء لمكان الحريق.



وتم على الفور فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده وتمت عملية إخماد الحريق دون وقوع أي إصابات.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

