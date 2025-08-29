الجمعة 29 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إخماد حريق اندلع داخل شقة سكنية في مدينة بدر

حريق، فيتو
حريق، فيتو

أخمدت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، حريقا نشب داخل شقة سكنية بالطابق الثاني في أحد العقارات بـمدينة بدر دون وقوع أي إصابات.


ويقوم رجال الإطفاء بإجراء عمليات التبريد منعا لتجدد اشتعال النيران مرة أخرى داخل شقة مدينة بدر.

 

حريق شقة بمدينة بدر

تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة بلاغا بنشوب حريق داخل شقة سكنية في عقار مكون من 4 طوابق بمنطقة الحزام الأخضر بجوار الموقف الجديد، بدائرة قسم شرطة بدر وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بسيارات الإطفاء لمكان الحريق.


وتم على الفور فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده وتمت عملية إخماد الحريق دون وقوع أي إصابات.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

حريق شقة ببدر حريق شقة بمدينة بدر حريق شقة مدينة بدر الحماية المدنية بالقاهرة

