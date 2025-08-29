بعد تداول فيديو عن الواقعة، ضبط المتهمين في مشاجرة بالشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص بـ الشرقية، وتبين حدوث مشاجرة بين 5 أشخاص، مما أسفر عن إصابة أحدهما، وتمكن رجال المباحث من ضبط طرفي المشاجرة.

وكانت وزارة الداخلية رصدت مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى، تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص بالشرقية.



وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول (3 أشخاص)، طرف ثان (شخصين " أحدهما مصاب بجرح بالرأس") جميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية، تعدى خلالها الطرفان على بعضهم باستخدام قطع معدنية، بسبب خلافات حول أولوية المرور.

وتمكن رجال المباحث من ضبطهم وبحوزتهم القطع المعدنية المستخدمة فى الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

