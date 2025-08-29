الداخلية تكشف ملابسات فيديو اعتداء سيدة على طفل في مدخل عقار بالجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى، عن اعتداء سيدة على طفل داخل مدخل أحد العقارات بمنطقة الحوامدية فى الجيزة.

فيديو اعتداء سيدة على طفل بالجيزة

كانت وزارة الداخلية رصدت مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى بالواقعة.



وبالفحص تمكن رجال المباحث من تحديد القائمة على النشر (مقيمة بدائرة قسم شرطة الحوامدية بالجيزة) وبسؤالها قررت بتضررها من اعتداء جارتها (ربة منزل " الظاهرة بمقطع الفيديو" – مقيمة بذات العنوان) على طفلها بسبب اللهو بالعقار سكنهما.



وتمكن رجال المباحث من تحديد وضبط مرتكبة الواقعة، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه واتهمت القائمة على النشر بالاعتداء عليها بالسب "تم ضبطها".

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

