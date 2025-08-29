الجمعة 29 أغسطس 2025
حوادث

رفع آثار حادث انقلاب سيارة نقل محملة بالسيراميك في الشروق (صور)

انقلاب سيارة نقل
انقلاب سيارة نقل محملة سيراميك بالطريق الأوسطي

نجحت الخدمات المرورية والحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة في تسيير الحركة المرورية وفتح الطريق أمام قائدي السيارات على طريق الأوسطي بنطاق مدينة الشروق، ورفع آثار انقلاب سيارة نقل محملة بالسيراميك، والتي تسببت في زحام مروري بالطريق.

انقلاب سيارة نقل محملة بالسيراميك بالطريق الأوسطي

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بانقلاب سيارة نقل محملة بالسيراميك بمنزلة كوبري الأوسطي اتجاه السويس بدائرة قسم شرطة الشروق، مما تسبب في توقف الحركة المرورية أمام السيارات، وتم الدفع برجال المرور والحماية المدنية بالقاهرة لمكان الحادث.

انقلاب سيارة نقل محملة سيراميك بالطريق الأوسطي
انقلاب سيارة نقل محملة سيراميك بالطريق الأوسطي
انقلاب سيارة نقل محملة سيراميك بالطريق الأوسطي
انقلاب سيارة نقل محملة سيراميك بالطريق الأوسطي


وتم الدفع بقوات المرور والحماية المدنية التي نجحت في رفع السيارة عبر الأوناش، وتنظيف الطريق عبر معدات الوحدة المحلية، وانتظمت حاليا حركة قائدي السيارات. 

انقلاب سيارة نقل محملة سيراميك بالطريق الأوسطي
انقلاب سيارة نقل محملة سيراميك بالطريق الأوسطي

وتبين بالفحص من خلال رجال المباحث انقلاب سيارة نقل محملة بالسيراميك نتيجة تلف الأحبال المربوطة مما أدى لسقوط السيراميك بنهر الطريق.

وتم تحرير محضر بالواقعة وجار إحالته للنيابة العامة.

