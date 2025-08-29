الجمعة 29 أغسطس 2025
ضبط 20 طن دقيق في حملات تموينية على المخابز خلال 24 ساعة

ضبط 20 طن دقيق في حملات تموينية على المخابز خلال 24 ساعة

 واصل قطاع الأمن العام  بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة ومديريات الأمن، حملاته التموينية المكثفة على مستوى الجمهورية؛ في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة لحماية جمهور المستهلكين، وتشديد الرقابة على الأسواق، والتصدي لممارسات الغش التجاري والتلاعب بأسعار الخبز وبيعه بأزيد من السعر المقرر، فضلًا عن عدم الإعلان عن الأسعار.

 

 وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية والحرة والمدعمة، حيث تم ضبط كميات من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم تجاوزت 20 طن دقيق تم تجميعها أو استخدامها بالمخالفة للقانون.

الأمن يكشف تفاصيل فيديو لمشاجرة بالأسلحة داخل محل بالإسكندرية

الداخلية تضبط متهما بأسيوط لاستيلائه على أموال المواطنين عبر المراهنات والعملات المشفرة

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين، وتؤكد وزارة الداخلية استمرار جهودها لضبط الأسواق وردع المخالفين.

