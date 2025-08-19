بسبب التهور، إصابة 9 أشخاص في انقلاب ميكروباص على طريق الفيوم

أصيب 9 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، على طريق القاهرة - الفيوم الصحراوي، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، لتلقي العلاج اللازم.

انقلاب ميكروباص علي طريق الفيوم ـ القاهرة

كان قد تلقي اللواء احمد عزت مدير أمن الفيوم، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، على طريق القاهرة ـ الفيوم الصحراوي، ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين أن السرعة الزائدة أدت إلى اختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقد السيطرة على السيارة، وانقلبت في نهر الطريق، ما تسبب في إصابة 9 أشخاص، وتم نقل المصابين الي مستشفى الفيوم العام، لتلقي العلاج اللازم، وأزيلت آثار الحادث، وانتظمت حركة المرور على الطريق.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة أخطرت النيابة المختصة، وقرر وكيل النيابة انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث وتحديد مسئولية قائد السيارة عن الواقعة وتولى التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.