الثلاثاء 05 أغسطس 2025
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حوادث

مصرع شخص وإصابة آخر في مشاجرة بمنطقة المهندسين في الجيزة

مصرع شخص وإصابة آخر في
مصرع شخص وإصابة آخر في مشاجرة دامية بمنطقة المهندسين بالجيزة

شهد شارع عبد المنعم رياض، المتفرع من شارع البطل أحمد عبد العزيز بمنطقة المهندسين التابعة لحى العجوزة بمحافظة الجيزة، واقعة مأساوية إثر اندلاع مشاجرة بين عدد من الأشخاص، أسفرت عن مصرع شخص، إثر إصابته بجرح ذبحي، بالإضافة إلى إصابة شخص آخر.

مشاجرة دامية بمنطقة المهندسين بالجيزة

وتلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغًا بوقوع المشاجرة، فانتقلت الأجهزة الأمنية على الفور إلى موقع الحادث، حيث تم العثور على جثة  داخل موقع الواقعة، فيما نُقل المصاب إلى مستشفى العجوزة لتلقي الرعاية الطبية.

 

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تم نقل جثمان  إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، كما تم ضبط المتهم المتورط في الواقعة، وتحرير محضر رسمي، فيما باشرت النيابة المختصة التحقيق للوقوف على ملابسات الجريمة ودوافعها.

 

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