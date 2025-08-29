الداخلية تكشف تفاصيل فيديو سرقة توك توك بالجيزة وتضبط المتهمين

نجحت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية في كشف ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو، تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام 3 أشخاص بسرقة مركبة "توك توك" بدائرة قسم شرطة الحوامدية بمحافظة الجيزة.

وبالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية في هذا الشأن، كما أمكن تحديد القائم على نشر الفيديو (عامل توصيل طلبات – مقيم بدائرة قسم شرطة الحوامدية)، وبسؤاله قرر أنه أثناء توقفه بمركبة التوك توك ملكه أمام منزله، فوجئ بقيام 3 أشخاص بالاستيلاء عليها ولاذوا بالفرار.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (3 أشخاص – لأحدهم معلومات جنائية – جميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة الحوامدية)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، كما تم بإرشادهم ضبط المركبة المستولى عليها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإحالتهم للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.