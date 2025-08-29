الجمعة 29 أغسطس 2025
الداخلية تضبط أكثر من 119 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة على مستوى الجمهورية

 واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية والانضباطية على كافة الطرق والمحاور بجميع محافظات الجمهورية، في إطار استراتيجيتها لتحقيق السيولة المرورية وضبط المخالفات التي تهدد سلامة قائدي المركبات والمواطنين.

نتائج الحملات خلال يوم واحد

أسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 119245 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها: السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، الموقف العشوائي، التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.
كما تم فحص 2252 سائق على الطرق، وتبين إيجابية 143 حالة لتعاطي المواد المخدرة منهم.

حملات الطريق الدائري الإقليمي

وفي إطار تكثيف الرقابة بمناطق الأعمال على الطريق الدائري الإقليمي، تمكنت الحملات من ضبط 1091 مخالفة مرورية متنوعة تشمل (تحميل ركاب، شروط التراخيص، أمن ومتانة).
كما تم فحص 177 سائقا، أسفرت النتائج عن إيجابية 17 حالة لتعاطي المخدرات، وضبط 11 محكومًا عليهم بإجمالي 16 حكم، إضافة إلى التحفظ على 3 مركبات لمخالفتها قوانين المرور.

استمرار الحملات المرورية

أكدت وزارة الداخلية استمرار حملاتها المرورية اليومية بكافة المحاور والطرق السريعة، لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، في إطار الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين.

