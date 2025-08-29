الجمعة 29 أغسطس 2025
حوادث

الداخلية تكشف ملابسات فيديو لعشرات الأشخاص أعلى سيارات نصف نقل بالشرقية

الداخلية تكشف ملابسات
الداخلية تكشف ملابسات فيديو لعشرات الأشخاص أعلى سيارات

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قيام بعض الأشخاص باعتلاء صندوق سيارتين "ربع نقل" أثناء سيرهما على أحد الطرق بمحافظة الشرقية، مما عرّض حياتهم للخطر.

بالفحص، أمكن تحديد وضبط السيارتين، وتبيّن أن تراخيصهما سارية، كما تم ضبط قائدي المركبتين (سائقان – مقيمان بدائرة مركز شرطة الحسينية بالشرقية).

وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة أثناء توصيل عدد من العمال إلى إحدى المزارع بمحافظة الإسماعيلية.

الداخلية تكشف ملابسات فيديو لطفل يقود سيارة نقل بأسيوط

الأمن يكشف حقيقة فيديو لـ "سيارة محملة بكلاب نافقة" على محور 26 يوليو

وتم التحفظ على السيارتين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائديهما لتعريضهما حياة مستقلي المركبتين للخطر.

 

