الداخلية تكشف ملابسات فيديو لعشرات الأشخاص أعلى سيارات نصف نقل بالشرقية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قيام بعض الأشخاص باعتلاء صندوق سيارتين "ربع نقل" أثناء سيرهما على أحد الطرق بمحافظة الشرقية، مما عرّض حياتهم للخطر.

بالفحص، أمكن تحديد وضبط السيارتين، وتبيّن أن تراخيصهما سارية، كما تم ضبط قائدي المركبتين (سائقان – مقيمان بدائرة مركز شرطة الحسينية بالشرقية).

وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة أثناء توصيل عدد من العمال إلى إحدى المزارع بمحافظة الإسماعيلية.

وتم التحفظ على السيارتين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائديهما لتعريضهما حياة مستقلي المركبتين للخطر.

