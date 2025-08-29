الأمن يكشف تفاصيل فيديو لمشاجرة بالأسلحة داخل محل بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من كشف حقيقة مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر مشاجرة داخل أحد المحال التجارية بمنطقة الدخيلة بالإسكندرية، قام خلالها عدد من الأشخاص بالتعدي على آخر مستخدمين أسلحة بيضاء.

تفاصيل الواقعة

وبالفحص تبين أن قسم شرطة الدخيلة تلقى بلاغًا بوقوع مشاجرة بين طرف أول (عاطل – له معلومات جنائية – مصاب بجروح متفرقة) وطرف ثان (3 أشخاص – مصابين بجروح متفرقة) جميعهم مقيمين بدائرة القسم، حيث تعدى الطرفان على بعضهما البعض بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء نتيجة خلافات سابقة بينهم بسبب الجيرة.

ضبط المتهمين والأسلحة

نجحت القوات في ضبط أطراف المشاجرة وبحوزتهم سلاحين أبيضين المستخدمين في الواقعة، وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم للواقعة.

الإجراءات القانونية

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإحالتهم للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

