الحماية المدنية تخمد حريقا نشب داخل فيلا في حلوان

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من إخماد حريق نشب داخل فيلا بشارع منصور في مدينة حلوان دون وقوع أي إصابات.

ويقوم رجال الإطفاء بإجراء عمليات التبريد منعا لتجدد اشتعال النيران مرة أخرى داخل الفيلا.

حريق فيلا بحلوان

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بنشوب الحريق وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.



وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت عملية إخماد الحريق.



تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

