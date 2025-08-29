السبت 30 أغسطس 2025
تحريات مكثفة لحل لغز العثور على جثة سيدة أندونيسية بالمهندسين

تجري الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحريات مكثفة لحل لغز العثور على جثة سيدة أندونسية في العقد الخامس من عمرها في شارع الحجاز بـ منطقة المهندسين، في ظروف غامضة.
 

العثور على جثة سيدة أندونيسية بالمهندسين

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة سيدة في شارع الحجاز بمنطقة المهندسين بدائرة قسم شرطة العجوزة، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.


وبالفحص تبين العثور على جثة سيدة تحمل جنسية إندونيسيا في العقد الخامس من عمرها في ظروف غامضة، تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

 

واستمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، ويكثف رجال المباحث جهودهم لكشف غموض وملابسات الواقعة.

 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

