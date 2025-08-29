الداخلية تكشف ملابسات فيديو لطفل يقود سيارة نقل بأسيوط

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر طفلًا يقود سيارة "نقل" بمحافظة أسيوط، معرضًا حياته وحياة المواطنين للخطر.

بالفحص تم تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو "سارية التراخيص"، وتبين أن قائدها وقت ارتكاب الواقعة طالب يبلغ من العمر 14 عامًا، وبرفقته آخر عمره 12 عامًا، وكلاهما مقيمان بدائرة مركز شرطة أسيوط.

تم استدعاء والد أحدهما (سائق) والذي أقر بعلمه بقيادة نجله للسيارة، وجرى التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائدها ومرافقه ومالكها.

وأكدت وزارة الداخلية استمرارها في مواجهة مثل هذه السلوكيات الخطرة التي تهدد أمن وسلامة المواطنين.

