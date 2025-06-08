الأحد 08 يونيو 2025
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حوادث

إخماد حريق شب داخل شقة سكنية في الجمالية

حريق شقة سكنية، فيتو
حريق شقة سكنية، فيتو

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة فى إخماد حريق شب داخل شقة سكنية بالطابق الأول في أحد العقارات مكون من 5 طوابق بمنطقة الجمالية، دون وقوع أي إصابات.

حريق شقة بالجمالية

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بالطابق الأول بأحد العقارات مكون من 5 طوابق بدائرة قسم شرطة بالجمالية، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.


وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.

 

واستمع فريق من رجال المباحث لأقول شهود عيان للوقوف على ملابسات الحريق.


تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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