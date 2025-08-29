الأمن يفحص فيديو اعتداء شاب بالضرب على فتاة أثناء عملها

تفحص الأجهزة الأمنية مقطع فيديو يظهر لحظة تعدي شاب على فتاة داخل مقر عملها بطريقة وحشية وسط ذهول الحاضرين، وذلك للوقوف على تفاصيل ما جرى لكشف ملابسات الواقعة كاملة والتأكد من حقيقتها، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



فيديو تعدى شاب على فتاة أثناء عملها



ورصدت المتابعة الأمنية، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم، يوثق لحظة تعدي شاب على فتاة داخل عملها بطريقة وحشية وسط ذهول الحاضرين.

وذكر ناشر مقطع الفيديو أن الشاب مديرها في العمل وأنه تعدى عليها بسبب تناولها كوب شاي.

