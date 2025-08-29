الجمعة 29 أغسطس 2025
الداخلية تضبط متهما بأسيوط لاستيلائه على أموال المواطنين عبر المراهنات والعملات المشفرة

 تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط أحد الأشخاص بمحافظة أسيوط لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال توظيف الأموال. 

 وكشفت التحريات أن المتهم استولى على مبالغ مالية من المواطنين بزعم استثمارها في المراهنات والمضاربة بالعملات المشفرة، حيث روّج لنشاطه غير المشروع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم وبحوزته (6 هواتف محمولة – جهاز حاسب آلي يحوي دلائل رقمية تثبت نشاطه – مبلغ مالي من متحصلات نشاطه الإجرامي) وبمواجهته، اعترف بما نسب إليه.

 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 

ويأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين. 

