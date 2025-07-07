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حوادث

النيابة تطلب التحري حول ضرب عاطل لزوجته وسحلها في الشارع بعين شمس

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

باشرت نيابة عين شمس التحقيق مع عاطل متهم بالتعدي بالضرب المبرح علي زوجته، وسحلها وسط الشارع بسبب خلافات أسرية بعين شمس، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة واستدعاء المجني عليها لسماع اقوالها. 


كانت مباحث قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا من الاهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين زوجين وقيام الزوج بتقييد زوجته بحبل غليظ ثم جرها في الشارع وسط صدمة الناس.


باجراء التحريات تبين صحة البلاغ وأن خلافات أسرية نشبت بين الطرفين، أقدم خلالها الزوج علي ضرب زوجته، وفي سبيل الانتقام منها قيدها بحبل ثم سحلها في الشارع.


عقب تقنين الاجراءات نجحت أجهزة الأمن في ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

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