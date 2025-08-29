الداخلية تكشف ملابسات فيديو مشاجرة بين شخصين بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمن وقوع مشاجرة بين شخصين بمحافظة الإسكندرية.

بالفحص، تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط طرفي الواقعة، وتبين أنهما سائقان مقيمان بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية، حيث ضبط بحوزة أحدهما عصا خشبية استخدمها خلال المشاجرة.

وكشفت التحقيقات أن المشاجرة وقعت نتيجة خلافات مالية بينهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو الوارد بمقطع الفيديو.

وأكدت الأجهزة الأمنية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، تمهيدًا لعرضهما على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.