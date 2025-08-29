تفاصيل القبض على التيك توكر هاجر سليم بتهمة الرقص بملابس خادشة للحياء

ألقت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة القبض على هاجر سليم لقيامها بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظًا خارجة تتنافى مع قيم المجتمع، وقيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء العام.

القبض على البلوجر هاجر سليم

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام التيك توكر هاجر سليم بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظًا خارجة تتنافى مع قيم المجتمع، وقيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء العام.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبط هاجر سليم حال تواجدها بدائرة قسم شرطة رأس البر بدمياط، وبمواجهتها أقرت بقيامها بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

