ظهرت الآن، نتيجة كلية الشرطة 2026.. 3 طرق لمعرفة القبول بأكاديمية الشرطة

ظهرت الآن، نتيجة كلية الشرطة 2026، أعلن رئيس أكاديمية الشرطة مساعد وزير الداخلية، أن اللواء محمود توفيق وزير الداخلية اعتمد نتيجة القبول بكلية الشرطة وقبول الدفعة الجديدة للعام الدراسى 2026م، وذلك بعد اجتياز المتقدمين اختبارات القبول وتم اختيار أفضل العناصر.

حول طريقة معرفة نتيجة كلية الشرطة 2026، يكون عبر الطرق المتبعة فى هذه الحالة أولها عبر الموقع الرسمى لوزارة الداخلية.

طرق معرفة نتيجة كلية الشرطة

أما الطريقة الثانية فتكون عن طريق رسالة نصية تصل إلى رقم الهاتف الطالب المسجل لدى أكاديمية الشرطة، أما الطريقة الثالثة عبر اتصال هاتفى يصل من خلال كلية الشرطة لإبلاغ الطلاب المقبولين وموعد الحضور الى مقر الأكاديمية.

وقال مساعد وزير الداخلية: إن نتيجة كلية الشرطة شملت قبول طلبة من الحاصلين على الثانوية العامة، وطالابا من الوافدين، وخريجي كليات الحقوق، من الطالبات من الحاصلات على التربية الرياضية إناث، بالأضافة الى باقي المؤهلات الجامعية.

وخلال وقائع المؤتمر الصحفي المنعقد بالقاهرة الجديد أعلن مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة عن عدد المقبولين ومعايير اختيارهم.



