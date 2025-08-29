الأمن يكشف حقيقة فيديو لـ "سيارة محملة بكلاب نافقة" على محور 26 يوليو

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، من كشف حقيقة مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، زُعم خلاله قيام قائد سيارة ربع نقل بنقل كلاب نافقة بصندوق السيارة أثناء سيره بمحور 26 يوليو بمحافظة الجيزة.

بالفحص تم تحديد وضبط السيارة "سارية التراخيص" وقائدها “سائق مقيم بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة”.

وباستدعاء مالك السيارة وسؤاله، أقر بأن الحمولة كانت عبارة عن جلود ماشية يتم جمعها من السلخانات وتخزينها بمخزن الجلود المملوك له.

كما اعترف قائد السيارة بقيامه بنقل تلك الجلود لتسليمها إلى أحد المدابغ بمحافظة القاهرة.

وبفحص المخزن والمدبغة المشار إليهما تبيّن عدم وجود أية حيوانات نافقة، ليتم نفي ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي جملةً وتفصيلًا.

وأكدت وزارة الداخلية أنها اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، مع استمرارها في التصدي للشائعات التي تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين.

