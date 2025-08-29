إصابة شخص في انهيار جزئي لعقار قديم بالجمالية

شهدت منطقة الجمالية بمحافظة القاهرة، حالة من الرعب عقب انهيار أجزاء من عقار قديم، مما أسفر عن إصابة شخص.

انهيار جزئي لعقار الجمالية

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا من الأهالى يفيد بسقوط أجزاء من عقار، بمنطقة الجمالية، وعلى الفور، انتقل رجال الحماية المدنية والأمن، مصحوبين بسيارات إطفاء وسيارات إسعاف إلى مكان البلاغ.

وبالفحص تبين سقوط جزء من عقار قديم بالجمالية.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

