مساعد وزير الداخلية يعلن عدد الطلاب المقبولين فى كلية الشرطة لعام 2026
نتيجة كلية الشرطة 2026، أعلن مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، عن قبول دفعة جديدة في كلية الشرطة للعام الدراسي 2025 بإجمالي 2757 طالبا وطالبة.
عدد المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة 2026
وأوضح مساعد وزير الداخلية، خلال المؤتمر الصحفى المنعقد فى القاهرة الجديدة، أن طلاب تقدموا للالتحاق بكلية الشرطة لعام 2025.
مؤتمر إعلان نتيجة كلية الشرطة 2026
وقال مساعد وزير الداخلية اللواء هاني أبو المكارم: إن عدد طلاب قد نجحوا في الوصول إلى كشف الهيئة بعد اجتياز الاختبارات، ومن الحاصلين على المؤهلات الجامعية وكليات الحقوق.
الطلاب الناجحون في كلية الشرطة
المقبولون فى كلية الشرطة 2025
وقال مساعد وزير الداخلية اللواء هانى أبو المكارم، بأن نتيجة كلية الشرطة شملت قبول 800 طالب من الحاصلين على الثانوية العامة، 430 طالب من خريجي الجامعات، 1550 من خريجي كليات حقوق، 50 طالبة من خريجى التربية الرياضية.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا