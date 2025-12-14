مساعد وزير الداخلية يعلن عدد الطلاب المقبولين فى كلية الشرطة لعام 2026

18 حجم الخط

نتيجة كلية الشرطة 2026، أعلن مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، عن قبول دفعة جديدة في كلية الشرطة للعام الدراسي 2025 بإجمالي 2757 طالبا وطالبة.



عدد المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة 2026

وأوضح مساعد وزير الداخلية، خلال المؤتمر الصحفى المنعقد فى القاهرة الجديدة، أن طلاب تقدموا للالتحاق بكلية الشرطة لعام 2025.

مؤتمر إعلان نتيجة كلية الشرطة 2026

وقال مساعد وزير الداخلية اللواء هاني أبو المكارم: إن عدد طلاب قد نجحوا في الوصول إلى كشف الهيئة بعد اجتياز الاختبارات، ومن الحاصلين على المؤهلات الجامعية وكليات الحقوق.

الطلاب الناجحون في كلية الشرطة

المقبولون فى كلية الشرطة 2025

وقال مساعد وزير الداخلية اللواء هانى أبو المكارم، بأن نتيجة كلية الشرطة شملت قبول 800 طالب من الحاصلين على الثانوية العامة، 430 طالب من خريجي الجامعات، 1550 من خريجي كليات حقوق، 50 طالبة من خريجى التربية الرياضية.

