أخبار الحوادث اليوم: نقيب الممثلين يعتذر للنائب العام عن واقعة الرقص داخل قاعة محكمة.. إحالة 10 مسئولين بمحافظة القاهرة للمحاكمة التأديبية.. القبض على المتسبب بحادث طريق الإسكندرية

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث في الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

أصدرت محكمة جنايات الإسماعيلية، حكمها بالإعدام شنقًا على أحد الشباب البالغ من العمر 20 عاما والذى يدعي مجدى م. ع، بعد أن أقدم على إنهاء حياة جده المسن بفأس، داخل أرضه الزراعية بمركز ومدينة أبو صوير.

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تحت إشراف اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية ملابسات تداول منشور على مواقع التواصل الاجتماعي بالعثور على جثة شخص بالقرب من مشرحة بنها.

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على قائد السيارة النقل المتهم في حادث طريق الإسكندرية مطروح، والذي تسبب في تهشم 10 سيارات، ومصرع شخصين وإصابة 18 آخرين.

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في توجيه ضربة أمنية قوية لأخطر بؤرة إجرامية للاتجار والترويج في المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، عقب تبادل لإطلاق النيران أسفر عن مصرع عناصرها بمحافظة أسوان.

حضر نقيب المهن التمثيلية صباح اليوم إلى مقر مكتب النائب العام، حيث قدّم اعتذارًا رسميًا عمّا بدر من إحدى الفتيات القاصرات، أثناء تصويرها عملًا فنيًا داخل إحدى قاعات المحاكم، لما أثاره المقطع المتداول بشأنها من استياءٍ واسع لدى جموع المواطنين، مع تأكيد النقابة التزامها الكامل باحترام القضاء المصري وهيبته، واتخاذ ما يلزم من إجراءاتٍ تأديبية حيال الواقعة.

ألقت وزارة الداخلية القبض على صاحبة نادي صحي "بدون ترخيص" و13 فتاة و5 أشخاص بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية بمنطقة النزهة.

لقى شخص مصرعه وأصيب 7 آخرين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق مصر - الإسكندرية الصحراوي، ما أدى إلى ظهور كثافات مرورية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وقام رجال مرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض علي أبطال فيديو عدم اتزان نتيجة تعاطيهم للمواد المخدرة داخل سوق العبور بالقاهرة.

باشرت نيابة منشأة ناصر، التحقيقات في واقعة تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر تعدي أحد الأشخاص على سيدة تحمل طفلًا باستخدام عصا خشبية.

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تعدى شخص على سيدة تحمل طفلًا بإستخدام عصا خشبية بمنطقة منشأة ناصر، وتبين نشوب مشاجرة بين 4 أشخاص وسيدتين بسبب خلافات عائلية بينهما، وتمكن رجال المباحث من ضبطهم.



أطلقت وزارة الداخلية مبادرة لتمكين المرأة المعيلة بالمناطق الحضارية، وذلك من خلال إعداد مراكز تدريب مخصصة داخل مدينة الأسمرات كمرحلة أولى، على أن يتم إنشاء مراكز أخرى في باقي المناطق لاحقًا؛ فى إطار جهود الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على طرفي مشاجرة يظهر خلالها أحد أطرافها بدون ملابس فى مدينة نصر.

أمرت النيابة الإدارية بإحالة عشرة من العاملين السابقين والحاليين بإحدى الإدارات الاجتماعية الكائنة بمحافظة القاهرة، للمحاكمة التأديبية العاجلة؛ وذلك على خلفية تقاعسهم عن اتخاذ الإجراءات الواجب اتباعها في الإشراف على نشاط دار رعاية أيتام والجمعية الخيرية التابعة له منذ إنشائه حتى شهر إبريل عام ٢٠٢٤.

حادث طريق مطروح الإسكندرية المروع، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر لحظة وقوع حادث مروع في طريق مطروح- الإسكندرية، حيث يظهر المقطع تجمهر عدد كبير من الناس وتصاعد ألسنة اللهب والدخان نتيجة تصادم عدد من السيارات في الطريق.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله قيام أحد الأشخاص بإلقاء مادة قابلة للاشتعال على آخر وإشعال النيران به بمنطقة المعصرة بمحافظة القاهرة.

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط قائد أتوبيس نقل جماعي ظهر في مقطع فيديو وهو يسير عكس الاتجاه بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتورطين في واقعة مشاجرة وإحداث تلفيات بإحدى السيارات بالقاهرة.

