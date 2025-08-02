السبت 02 أغسطس 2025
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حوادث

إصابة 12 شخصًا فى حادث تصادم على طريق الإسكندرية الصحراوي

إسعاف
إسعاف

 أصيب 12 شخصًا في حادث تصادم سيارتين أعلى طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، ما أدى إلى ظهور كثافات مرورية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

 وتولى رجال مرور رفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

حادث طريق الإسكندرية الصحراوي

زتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بطريق مصر الإسكندرية الصحراوى  بوقوع حادث مرورى، وانتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.


وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة ملاكي أعلى طريق الإسكندرية الصحراوي، مما أسفر عن اصابة 12 شخصا، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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