الخميس 21 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الداخلية تطلق مبادرة لتمكين المرأة المعيلة بالمناطق الحضارية

أطلقت وزارة الداخلية مبادرة لتمكين المرأة المعيلة بالمناطق الحضارية، وذلك من خلال إعداد مراكز تدريب مخصصة داخل مدينة الأسمرات كمرحلة أولى، على أن يتم إنشاء مراكز أخرى في باقي المناطق لاحقًا؛ فى إطار جهود الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

تركز المبادرة على تدريب السيدات على الحرف اليدوية المختلفة، والبداية كانت بأعمال الخياطة وتفصيل الملابس بأسلوب احترافى، مع الاستفادة من خبرات المدربين المتخصصين، بهدف خلق فرص عمل جديدة ومستدامة تسهم فى تحسين مستوى معيشتهن.

 

وفي خطوة عملية نحو التمكين الاقتصادي، نظمت الوزارة احتفالية تم خلالها إهداء ماكينات الخياطة للمشاركات لبدء مشروعاتهن الخاصة وتوفير مصدر دخل ثابت يساعدهن على تلبية احتياجات أسرهن.

وتأتي هذه المبادرة ضمن استراتيجية وزارة الداخلية لدعم المرأة المعيلة وتعزيز مكانتها داخل المجتمع، بما يتسق مع رؤية الدولة الشاملة لتمكين المرأة ودورها المحوري في دعم الأسرة والمجتمع.

عيلة وزارة الداخلية المبادرات الاجتماعية حياة كريمة التدريب المهني للسيدات فرص عمل مستدامة مدينة الأسمرات الحكومة المصرية

