الخميس 21 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الداخلية تكشف ملابسات فيديو ترويج المخدرات بالقاهرة وتضبط المتهمين

فيديو ترويج المخدرات
فيديو ترويج المخدرات المرج، ضبط مروجي المخدرات بالقاهرة

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله مجموعة من الأشخاص يقومون بترويج المواد المخدرة بمنطقة المرج بمحافظة القاهرة.

وعقب الفحص والتحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المتهمين الظاهرين في الفيديو، وعددهم 4 أشخاص مقيمين بدائرة قسم شرطة المرج. وبحوزتهم تم العثور على كمية من مخدر "البودر" ودراجة نارية بدون لوحات معدنية كانوا يستخدمونها في التنقل وترويج المواد المخدرة.

وبمواجهتهم، اعترف المتهمون بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار، واستخدامهم الدراجة النارية لتسهيل عمليات الترويج.

ضبط 15 طن دقيق مدعم في حملات تموينية على المخابز خلال 24 ساعة

الأمن يكشف ملابسات سرقة شقة سكنية بالإسكندرية ويعيد المسروقات

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أجهزة وزارة الداخلية فيديو ترويج المخدرات المرج ضبط مروجي المخدرات بالقاهرة وزارة الداخلية مكافحة المخدرات ترويج البودر المخدر أخبار الجريمة اليوم مصر القبض على تجار المخدرات

مواد متعلقة

ضبط 15 طن دقيق مدعم في حملات تموينية على المخابز خلال 24 ساعة

الأمن يكشف ملابسات سرقة شقة سكنية بالإسكندرية ويعيد المسروقات

الداخلية تضبط صاحب شركة وهمية للنصب على المواطنين بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج

ضبط 23 شخصا لاستغلالهم أطفالا في أعمال التسول بالقاهرة والجيزة

الداخلية: ضبط 107 آلاف مخالفة مرورية و174 حالة تعاطى المخدرات خلال 24 ساعة

ضبط سيدة تدير كيانًا تعليميًا بدون ترخيص للنصب على المواطنين في سوهاج

مصرع 3 عناصر جنائية وضبط نصف طن مخدرات و126 سلاحا ناريا بالمحافظات

سيولة مرورية على الدائري وكوبري أكتوبر وشارع رمسيس

الأكثر قراءة

ارتباط النني بمغربية يتصدر التريند، كيف بدأت قصة حبه لزوجته الثانية؟ (صور)

مقطع صادم، متسول يتحرش بالسيدات في الشارع يثير الغضب، والنشطاء يطالبون بمعاقبته (فيديو)

منها إسقاط الجنسية عن مصريين ونزع ملكية أراض، رئيس الوزراء يصدر 4 قرارات جديدة

حسام المندوه يكشف مستجدات أزمة أرض نادي الزمالك بأكتوبر

مصر تحذر من تبعات توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة

بعد تصديق السيسي عليه، الجريدة الرسمية تنشر النص الكامل لقانون الرياضة

30 ألف جنيه للعجز و150 ألفا للوفاة، الصحة تحدد تعويضات مخاطر المهن الطبية

السيسي يتوجه للسعودية اليوم

خدمات

المزيد

كل ما تريد معرفته عن مدد أذون الخزانة في بنك مصر

بعد ارتفاعها، أسعار الأسمنت في الأسواق اليوم الأربعاء 20-8-2025

سعر الأرز اليوم في الأسواق المحلية

سعر الألومنيوم اليوم الأربعاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

كلمة السر زوجة قيادي إخواني بعهد مرسي.. أقوال مثيرة لبنت مبارك (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم إقامة السرادقات للعزاء وإحضار القراء وأخذ الأجرة على التلاوة؟ دار الإفتاء تُجيب

تفسير حلم صلاة الجمعة في المنام وعلاقته بزيارة بيت الله الحرام قريبًا

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 21 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads