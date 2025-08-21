النيابة العامة تباشر التحقيقات مع رجب حميدة البرلماني السابق بكفرالشيخ

يباشر النائب العام بكفرالشيخ، التحقيقات مع رجب هلال حميدة عضو مجلس النواب السابق بمحافظة كفر الشيخ، وذلك عقب إلقاء القبض عليه، لقيادته سيارة مخصصة للمعاقين، يقود غير مالكها، إضافة لصدور أحكام قضائية ضده في شيكات بدون رصيد، تصل عقوبتها لـ 8 سنوات، إضافة لقضايا متعددة.

وتضمّن سجل القضايا ضد البرلماني السابق الحكم في القضية رقم 1713 لسنة 2024، الحكم بالحبس سنة مع الشغل وكفالة 1000 جنيه، وفي القضية رقم 3124 لسنة 2024، الحكم بالحبس 3 سنوات وكفالة 5000 جنيه، وفي القضية رقم 1712 لسنة 2024: الحكم بالحبس سنتين وكفالة 2000 جنيه، وفي القضية رقم 3387 لسنة 2024: الحكم بالحبس سنتين وكفالة 2000 جنيه.

وكان ضباط الأمن أثناء متابعة الحالة الأمنية بمدينة كفر الشيخ، اشتبهوا في سيارة، وبفحصها تبين أنها معاقين ويقودها غير مالكها، وأن قائد السيارة هو البرلمانى السابق، رجب هلال حميدة، وبالكشف الجنائي عليه، تبين أنه صادر ضده عدة أحكام في قضايا مختلفة، من بينها تحرير شيكات بدون رصيد، لعدة أشخاص وقضايا متنوعة، تم اقتياد المتهم إلى قسم شرطة أول كفر الشيخ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وبدء تنفيذ الأحكام الصادرة بحقه.

