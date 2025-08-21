الاستماع لأقوال المصابين في حادث طريق الكريمات الصحراوي

حادث طريق الكريمات، استمع فريق من رجال المباحث، لأقوال المصابين لكشف ملابسات وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بـطريق الكريمات الصحراوي، ما أسفر عن إصابة 8 أشخاص.

كشفت المعاينة الأولية أن السرعة الزائدة وراء الحادث وانفلات عجلة القيادة بيد السائق، بسبب وجود عطل بالفرامل أدى لاختلال عجلة القيادة من السائق، مما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق.

وأصيب 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الكريمات الصحراوي، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

حادث طريق الكريمات اليوم

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا بالحادث بنطاق دائرة قسم شرطة أطفيح، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ.

وبالفحص تبين انقلاب سيارة ميكروباص نتيجة اختلال عجلة القيادة، مما أدى إلى إصابة 8 أشخاص من مستقليها.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

