الخميس 21 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الاستماع لأقوال المصابين في حادث طريق الكريمات الصحراوي

انقلاب سيارة ميكروباص
انقلاب سيارة ميكروباص

حادث طريق الكريمات، استمع فريق من رجال المباحث، لأقوال المصابين لكشف ملابسات وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بـطريق الكريمات الصحراوي، ما أسفر عن إصابة 8 أشخاص.

كشفت المعاينة الأولية أن السرعة الزائدة وراء الحادث وانفلات عجلة القيادة بيد السائق، بسبب وجود عطل بالفرامل أدى لاختلال عجلة القيادة من السائق، مما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق.

وأصيب 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الكريمات الصحراوي، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

حادث طريق الكريمات اليوم

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا بالحادث بنطاق دائرة قسم شرطة أطفيح، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ.

وبالفحص تبين انقلاب سيارة ميكروباص نتيجة اختلال عجلة القيادة، مما أدى إلى إصابة 8 أشخاص من مستقليها.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حادث طريق الكريمات اليوم حادث طريق الكريمات طريق الكريمات طريق الكريمات اليوم

مواد متعلقة

وزير الصحة يوجه بتوفير الرعاية الطبية لمصابي حادث طريق الكريمات

حادث مفجع على طريق الكريمات، مصرع وإصابة العشرات في تصادم أتوبيس وسيارتي نقل

الأكثر قراءة

نقيب الممثلين يعتذر للنائب العام عن واقعة الرقص داخل قاعة محكمة

أوقفوا الحرب فورا، معهد الأمن القومي بإسرائيل يصدم قادة الاحتلال

السيسي يصل السعودية وبن سلمان في مقدمة مستقبليه

السيسي يعود للقاهرة عقب لقاء ولي عهد السعودية

قمة مصرية سعودية بنيوم لتعزيز الشراكة الاستراتيجية وبحث تطورات الحرب في غزة

لحظة استقبال ولي عهد السعودية للرئيس السيسي في مطار نيوم (صورة)

وقف 7 خدمات لبطاقات التموين عبر المكاتب ومنصة مصر الرقمية

ألفينا يقود هجوم الزمالك ضد مودرن سبورت في الدوري الممتاز

خدمات

المزيد

تعرف على أخر تحديث لأسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

4 جنيهات انخفاضا في سعر الفراخ البلدي اليوم الخميس (آخر تحديث)

الأحمر بـ130 جنيها، تعرف على سعر كرتونة البيض اليوم الخميس

سعر الأرز في السوق اليوم الخميس 21-8-2025

المزيد

انفوجراف

باليوم والساعة.. مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس الخليج للشباب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يستجاب دعاء الأم على أولادها وقت الغضب؟ أمين الفتوى يجيب

بنت خالتي عايزة تتزوج عرفي وهي متزوجة، أمين الفتوى يرد

هل كان يعلم النبي موعد قيام الساعة؟ الشيخ سيد طنطاوي يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads