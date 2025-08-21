خلافات عائلية وراء واقعة التعدي على سيدة تحمل طفلًا بمنشأة ناصر

باشرت نيابة منشأة ناصر، التحقيقات في واقعة تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر تعدي أحد الأشخاص على سيدة تحمل طفلًا باستخدام عصا خشبية.

وأمرت النيابة باستدعاء طرفي المشاجرة وسماع أقوالهم للوقوف على ملابسات الحادث، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وأسبابها، والتحفظ على العصا الخشبية المستخدمة في التعدي لفحصها.

وقررت النيابة عرض السيدة وطفلها على الطب الشرعي للتأكد من خلوهما من الإصابات، وطلبت من الأجهزة الأمنية موافاتها بتقرير مفصل عن الواقعة والفيديو المتداول.

كما أمرت النيابة بحجز المتهمين على ذمة التحقيقات، لحين ورود التحريات واستكمال سماع الشهود، مع تكليف رجال المباحث بالانتهاء من التحقيقات العاجلة تمهيدًا لاتخاذ القرار القانوني المناسب.

وكشفت وزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تعدي شخص على سيدة تحمل طفلًا باستخدام عصا خشبية بمنطقة منشأة ناصر بالقاهرة.

بالفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول (3 أشخاص) وطرف ثاني (أحد الأشخاص وسيدتين)، جميعهم مقيمين بدائرة القسم، بسبب خلافات عائلية بينهم، حيث تعدى الطرف الأول على الطرف الثاني بالضرب دون حدوث إصابات.

تم ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزة الطرف الأول عصا خشبية، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة نتيجة ذات الخلافات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

