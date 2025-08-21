الخميس 21 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

خلافات عائلية وراء واقعة التعدي على سيدة تحمل طفلًا بمنشأة ناصر

حبس، فيتو
حبس، فيتو

باشرت نيابة منشأة ناصر، التحقيقات في واقعة تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر تعدي أحد الأشخاص على سيدة تحمل طفلًا باستخدام عصا خشبية.

وأمرت النيابة باستدعاء طرفي المشاجرة وسماع أقوالهم للوقوف على ملابسات الحادث، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وأسبابها، والتحفظ على العصا الخشبية المستخدمة في التعدي لفحصها.

وقررت النيابة عرض السيدة وطفلها على الطب الشرعي للتأكد من خلوهما من الإصابات، وطلبت من الأجهزة الأمنية موافاتها بتقرير مفصل عن الواقعة والفيديو المتداول.

كما أمرت النيابة بحجز المتهمين على ذمة التحقيقات، لحين ورود التحريات واستكمال سماع الشهود، مع تكليف رجال المباحث بالانتهاء من التحقيقات العاجلة تمهيدًا لاتخاذ القرار القانوني المناسب.

وكشفت وزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تعدي شخص على سيدة تحمل طفلًا باستخدام عصا خشبية بمنطقة منشأة ناصر بالقاهرة.

بالفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول (3 أشخاص) وطرف ثاني (أحد الأشخاص وسيدتين)، جميعهم مقيمين بدائرة القسم، بسبب خلافات عائلية بينهم، حيث تعدى الطرف الأول على الطرف الثاني بالضرب دون حدوث إصابات.

تم ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزة الطرف الأول عصا خشبية، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة نتيجة ذات الخلافات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزارة الداخلية منشأة ناصر نيابة منشأة ناصر

مواد متعلقة

جهود مكثفة لضبط 2 تجار مخدرات قاموا بقطع يد شاب في الوراق

الأمن يكثف جهوده لضبط المتهمين بسرقة دراجة نارية في الشروق

حبس المتهم بقتل شاب في مشاجرة بالمعصرة

تجديد حبس السائح المتهم في حادث كوبري أكتوبر

النيابة تقرر حبس السائح المتهم في حادث كوبري أكتوبر

حبس ممرضة بتهمة إشعال النار داخل غرفة العناية المركزة بمستشفى حلوان

العثور على خمور داخل سيارة السائح الخليجي المتسبب في حادث كوبري أكتوبر

رصاص الأفراح يحول الاحتفالات إلى مأساة.. مصرع عامل في سوهاج.. مقتل طفلة بطلقة طائشة في بورسعيد.. وفاة شاب في دمياط.. ومطالبات بتشديد العقوبات

الأكثر قراءة

أسماء الضحايا والمصابين في حادث تصادم 11 سيارة بمطروح

حل أزمة أرض نادي الزمالك عقب عودة السيسي من السعودية ومدبولي من اليابان

الأعلى للإعلام: منع مصطفى يونس من الظهور 3 أشهر

ارتباط النني بمغربية يتصدر التريند، كيف بدأت قصة حبه لزوجته الثانية؟ (صور)

مقطع صادم، متسول يتحرش بالسيدات في الشارع يثير الغضب، والنشطاء يطالبون بمعاقبته (فيديو)

رسميا، إلغاء انتخابات الأندية الداعية لجمعيات عمومية قبل صدور تعديلات قانون الرياضة

إلغاء دعوات انتخاب الهيئات، شوبير يكشف تداعيات التصديق على قانون الرياضة

مشاهد جديدة من حادث التصادم على طريق الإسكندرية - مطروح (فيديو)

خدمات

المزيد

سعر الأرز في السوق اليوم الخميس 21-8-2025

الروص يرتفع 3 جنيهات، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

سعر السكر اليوم الخميس 21-8-2025 في الأسواق

كل ما تريد معرفته عن مدد أذون الخزانة في بنك مصر

المزيد

انفوجراف

باليوم والساعة.. مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس الخليج للشباب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

علي جمعة: نحن في عصر اشتدت فيه الظلمات ونحتاج إلى طاقة النور

تفسير حلم أكل السكر فى المنام وعلاقته بسماع أخبار سعيدة قريبا

من خواطر الشعراوي، إمام الدعاة يكشف سر حركة الظل وحكمة القيومية الإلهية (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads