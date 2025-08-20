ضبط المتهمين بسرقة شاشات تلفزيون من مقهى فى مدينة نصر

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط المتهمين بسرقة 3 شاشات تلفاز من داخل مقهى بأسلوب "كسر القفل" فى مدينة نصر.

سرقة شاشات تلفاز بمدينة نصر

تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة مدينة نصر ثالث يفيد بضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية") بدائرة القسم، لقيامهما بسرقة 3 شاشات تلفاز من داخل مقهى بدائرة القسم بأسلوب "كسر القفل"، وبحوزة أحدهما (فرد خرطوش).

وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وبإرشادهما تم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

