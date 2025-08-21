الأمن يكشف ملابسات فيديو مشاجرة وإحداث تلفيات بسيارة بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتورطين في واقعة مشاجرة وإحداث تلفيات بإحدى السيارات بالقاهرة.

الأمن يكشف ملابسات فيديو متداول لمشاجرة وإحداث تلفيات بسيارة بالقاهرة

وكانت أجهزة الأمن قد رصدت تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله قيام بعض الأشخاص بالتعدي على آخر وإحداث تلفيات بسيارته.



وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات رسمية في هذا الشأن، إلا أن التحريات كشفت عن وقوع مشادة كلامية بتاريخ 18 الجاري بين طرف أول مكون من (3 أشخاص – مقيمين بدائرة قسم الشرطة)، وطرف ثانٍ (مقاول – مقيم بنفس الدائرة)، بسبب خلافات سابقة بينهم.



وتطورت المشادة إلى مشاجرة، قام خلالها الطرف الأول بالتعدي على المقاول بالضرب وإحداث تلفيات بسيارته.

وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين من الطرف الأول، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

