الأربعاء 06 أغسطس 2025
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حوادث

سبق اتهامه في قضايا آداب، الداخلية تكشف تفاصيل ضبط البلوجر بيتر تاتو

الداخلية تكشف تفاصيل
الداخلية تكشف تفاصيل ضبط البلوجر

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، تفاصيل ضبط بيتر تاتو بتهمة نشر الفجور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكر بيان أمني؛ فى إطار ورود عدد من البلاغات ضد أحد الأشخاص لقيامه بنشر مقاطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى أثناء قيامه برسم "أوشام" على أجساد بعض السيدات بصورة خادشة للحياء تتنافى مع قيم المجتمع.


وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم مقيم بالقاهرة - سبق اتهامه في 2 قضية آداب عامة.

الداخلية تكشف تفاصيل ضبط البلوجر بيتر تاتو

 

وعثر بحوزة المتهم على  عدد من الأجهزة الإلكترونية “بفحصها فنيًا تبين احتواؤها على عدد من مقاطع الفيديو ” - أدوات طبية وخامات "غير مصرح باستخدامها من الجهات المعنية" ).

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وبمواجهته اعترف بنشر مقاطع الفيديو لزيادة نسب المشاهدات على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي وتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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