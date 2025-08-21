الخميس 21 أغسطس 2025
القبض على المتهمين في فيديو مشاجرة مدينة نصر (صور)

مشاجرة بمدينة نصر
مشاجرة بمدينة نصر

 ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على طرفي مشاجرة يظهر خلالها أحد أطرافها بدون ملابس فى مدينة نصر.

فيديو مشاجرة بمدينة نصر 

 وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة رصدت مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن حدوث مشاجرة يظهر خلالها أحد أطرافها بدون ملابس بأحد الشوارع بمدينة نصر بالقاهرة.


وبالفحص تم تحديد وضبط طرفى المشاجرة، طرف أول: (بائعة متجولة، نجلها، بائع "الشخص الظاهر بمقطع الفيديو") طرف ثان: (حارس عقار) جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر، وتبين حدوث خلافات بينهم حول البيع والشراء، تعدوا خلالها  على بعضهم بالأيدى دون حدوث إصابات.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

