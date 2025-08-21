القبض على المتهمين في فيديو مشاجرة مدينة نصر (صور)

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على طرفي مشاجرة يظهر خلالها أحد أطرافها بدون ملابس فى مدينة نصر.

فيديو مشاجرة بمدينة نصر

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة رصدت مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن حدوث مشاجرة يظهر خلالها أحد أطرافها بدون ملابس بأحد الشوارع بمدينة نصر بالقاهرة.



وبالفحص تم تحديد وضبط طرفى المشاجرة، طرف أول: (بائعة متجولة، نجلها، بائع "الشخص الظاهر بمقطع الفيديو") طرف ثان: (حارس عقار) جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر، وتبين حدوث خلافات بينهم حول البيع والشراء، تعدوا خلالها على بعضهم بالأيدى دون حدوث إصابات.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.